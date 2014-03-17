У Тернополі затримали інспектора ДАІ, який керував автомобілем у стані сп’яніння

У Тернополі затримали працівника ДАІ, який керував автомобілем у стані сп’яніння. Як повідомили УНІАН у секторі громадаських зв’язків обласного управління міліції, інспектора ДАІ затримали після того, як в міліцію надійшла інформація про те, що у Тернополі проспектом Степана Бандери їздить автомобіль марки «ВАЗ-21104», траєкторія руху якого дає підстави вважати, що водій перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Після отриманого повідомлення патруль ДАІ намагався зупинити згадане авто. Проте вимогу автоінспекторів водій проігнорував та спробував втекти. Міліціонери почали переслідувати транспортний засіб. Зупинити автомобіль вдалося на вул. Татарській.

З’ясувалося, що за кермом автомобіля перебував інспектор ДПС ДАІ Тернопільського міськвідділу міліції. Співробітники ДАІ запропонували водію пройти медичне обстеження на визначення стану алкогольного сп`яніння, однак він відмовився.

Щодо порушника було складено протоколи за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення – ч. 1 ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння) та ч. 2 ст. 122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку).

Перевірку по даному факту проводить інспекція з особового складу управління кадрового забезпечення УМВС України в Тернопільській області. Про рішення службового розслідування в міліції пообіцяли повідомити додатково.