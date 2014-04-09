На Житомирщині четверо озброєних чоловіків напали на помешкання підприємця

На Житомирщині на цьому тижні четверо озброєних чоловіків напали на помешкання підприємця.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі зв`язків з громадськістю УМВС України у Житомирській області, четверо невідомих чоловіків у масках вночі вдерлися у помешкання підприємця в селищі Ушомир Коростенського району. Вони побили господаря і відібрали гроші, однак були затримані правоохоронцями, оскільки будинок знаходився під охороною і постраждалий встиг подати сигнал тривоги.

За викликом прибув наряд Державної служби охорони району, який заблокував територію будинку. Правоохоронці побачили на подвір’ї домогосподарства чотирьох чоловіків, обличчя яких були приховані чорними масками. Двох із них вдалося затримати, а ще двоє втекли на автомобілі.

У приватному будинку міліціонери виявили побитого господаря домоволодіння, який розповів, що невідомі вдерлися до його оселі, пошкодивши металопластикове вікно. Потім зв’язали його та, погрожуючи вогнепальною зброєю та застосовуючи фізичне насильство, стали вимагати гроші. Разом з тим один зі зловмисників відшукав в будинку та викрав 1000 доларів США і кілька золотих ювелірних виробів. Інші члени родини підприємця, серед яких двоє малолітніх дітей, не постраждали.

Слідчо-оперативна група зафіксувала сліди проникнення до будинку, а також вилучила в одного із чоловіків викрадені кошти. Обох затриманих доставлено до Коростенського міськвідділу міліції.

Як розповів УНІАН начальник міліції Коростенського району Віктор Калітка, ”це - жителі Запорізької області віком 42-х та 34-х років. Один із них раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки. Щодо затриманих вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Пошуки їх спільників тривають - на території району введено в дію план ”Перехват”.

За словами одного із молодиків, до Ушомира вони приїхали по дзвінку ще однієї особи, аби забрати у підприємця якийсь грошовий борг. Однак самому постраждалому ні про яку заборгованість не відомо.

Відомості про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.187 (розбій, поєднаний з проникнення у житло) Кримінального кодексу України. За вчинення даного злочину зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.