У Львові спалили автомобіль радника голови Львівської ОДА

У вівторок, 15 квітня, пізно ввечері невідомі зловмисники спалили автомобіль радника голови Львівської облдержадміністрації Ірини Сех Андрія Ільківа.

Про це повідомили УНІАН у Львівській обласній організації ВО «Свобода», яку очолює Ірина Сех.

Як зазначається у повідомленні, автомобіль «Тойоту Авенсіс», 2008 року випуску, який належить Ільківу, підпалили біля будинку у Львові.

«Ірина Сех пов’язує цей злочин із професійною діяльністю Ільківа, зокрема виявленням зловживань в департаменті житлово-комунального господарства Львівської ОДА. Радник голови Львівської ОДА Андрій Ільків є претендентом на посаду начальника департаменту житлово-комунального господарства ОДА і за дорученням Ірини Сех аналізував діяльність цього підрозділу. Цей аналіз засвідчив численні порушення, зокрема при закупівлі вугілля для бюджетних установ області, при експлуатації Грибовицького сміттєзвалища. З огляду на це, голова Львівської ОДА звернулася в Державну фінансову інспекцію щодо перевірки департаменту”, - зазначається у повідомленні.

Як зазначила голова Львівської ОДА Ірина Сех, «початок перевірки фінінспекції збігся із підпалом автомобіля Андрія Ільківа. Думаю, що це не було випадковим. Хтось хоче залякати нас, дати зрозуміти, що ми втрутилися туди, де не треба».

Сех також звернулася до обласного Управління МВС щодо швидкого і ретельного розслідування злочину.