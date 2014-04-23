Депутата Горлівської міськради вбили сепаратисти - МВС

22 квітня було упізнано тіло одного з двох загиблих, виявлених у річці Торець біля смт Райгородок Донецької області. Ним є депутат Горлівської міської ради від партії Батьківщина Володимир Рибак.

Про це УНІАН повідомили в МВС.

”Причина смерті обох загиблих - комбінована травма тіла внаслідок тортур, з подальшим утопленням ще живих потерпілих, які були непритомними”, - йдеться у повідомлені.

Заяву про викрадення депутата було зареєстровано 17 квітня 2014 року слідчим відділом міського управління МВС України м. Горлівки та внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 Кримінального Кодексу України «незаконне позбавлення волі або викрадення людини».

За словами свідка, який подав заяву, 17 квітня цього року невідомі викрали депутата Горлівської міської ради близько 18.00 на проспекті Перемоги в місті Горлівка Донецької області.

Очевидець повідомив, що депутата силоміць посадили в автомобіль і відвезли в невідомому напрямку четверо чоловіків у камуфляжній формі та масках-балаклавах чорного кольору. З моменту викрадення мобільний телефон депутата був неактивний.

Встановлено, що 17 квітня о 14.00 Володимир Рибак брав активну участь у мітингу «За єдину Україну» перед будівлею Горлівської міської ради. Після закінчення мітингу, депутат попрямував до будівлі міської ради для зустрічі з мером міста.

Увійти в будівлю йому завадили прихильники так званої «донецької республіки», з якими у нього виникла словесна перепалка.

В ході розшукових заходів в мережі Інтернет було виявлено відеозапис подій, які відбулися 17 квітня перед будівлею Горлівської міської ради до моменту його викрадення.

Цей відеозапис підтверджує свідчення очевидця.

19 квітня 2014 року тіла двох чоловіків зі слідами тортур знайдені в Слов`янському районі.

За наявними даними слідства, тортур і вбивства цих людей причетні представники сепаратистського угруповання, яке захопило будівлю СБУ в місті Слов`янську.