Під Краматорськом сталося зіткнення з терористами. Серед українських силовиків є загиблі - Тимчук

За оперативними даними групи ”Інформаційний опір”, під Краматорськом сталося бойове зіткнення між українськими силовиками і проросійськими терористами. Серед силовиків є загиблі й поранені.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи ”Інформаційний опір” Дмитро Тимчук.

Як йдеться в повідомленні, «близько 13.00 за 20 кілометрів від Краматорська, в районі населеного пункту Дмитрівка, підрозділ 95-ої аеромобільної бригади Збройних Сил України, що бере участь в АТО, потрапив у засідку, влаштовану бойовиками. За попередніми даними, терористи з гранатометів знищили вантажівку, що перевозила боєприпаси, після чого зав`язався бій. Одночасно з Краматорська на автобусі на підмогу прибули 30-40 бойовиків. На вертольотах прибуло й підкріплення десантникам. В результаті зіткнення серед силовиків є загиблі й поранені. Про втрати серед терористів інформації немає».