Снігові баби ”окупували” Ай-Петрі (фото)

На плато Ай-Петрі в Криму сьогодні встановили рекорд України – виліпили рекордну кількість оригінальних снігових баб.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар мера Ялти Тетяна АГАРКОВА, у виготовленні снігових баб взяли участь понад 500 чоловік. Виліпили 417 фігур. Рекорд зафіксували представники національного проекту «Книга рекордів України» - акредитованого партнера Книги рекордів Гіннесса.

Крім того, організатори відзначили двох “переможців”: снігову бабу, з вельми видатними грудьми, що лежить на пляжі (її виліпили кримські журналісти газети «Комсомольская правда»), і величезну снігову бабу зростом вище за людський (його виліпила команда із Сімферополя).

Сьогодні на плато проходить «Свято Зими на Ай-Петрі».