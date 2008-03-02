У Севастополі на виборах проголосували 40% військовослужбовців ЧФ РФ

У Севастополі станом на 10.00 на виборах Президента Росії проголосувало близько 40% військовослужбовців Чорноморського флоту РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам у Севастополі командувач Чорноморського флоту Російської Федерації адмірал Олександр КЛЕЦКОВ, який голосував у Будинку офіцерів флоту.

За словами командувача, „не дивлячись на дощову погоду, настрій у нас гарний, радісний”.

О.КЛЕЦКОВ висловив думку, що активність виборців на нинішніх виборах Президента РФ буде ще вищою, ніж була на виборах до Державної думи РФ, що склала тоді 97%.

Як також зазначив адмірал, „звичайно, ми голосуємо загалом за майбутнє Російської Федерації, в цілому за Збройні сили і їх майбутнє. Зокрема, за майбутнє Чорноморського флоту”.

У Севастополі сьогодні працюють 8 виборчих дільниць для голосування громадянами Росії на виборах Президента.