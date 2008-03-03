Грач: Для Криму перемога Медведєва має особливе значення

Депутат Верховної Ради України (фракція Компартії), лідер кримських комуністів Леонід ГРАЧ привітав Дмитра МЕДВЕДЄВА з «переконливою перемогою» на виборах Президента Росії.

Про це йдеться в «урядовій телеграмі» Л.ГРАЧА на ім`я Д.МЕДВЕДЄВА, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Ваша перемога красномовно ще раз підтвердила, що державний курс, який проводиться керівництвом Росії, користується широкою громадською підтримкою. Завдяки зовнішній і внутрішній політиці Володимира Володимировича ПУТІНА, створилися умови для переходу до інноваційного розвитку, до повернення Росії в число найвпливовіших держав світу. Ваше обрання на пост глави російської держави є запорукою того, що курс, спрямований на побудову сучасної економіки й зміцнення позицій Росії в світі, буде успішно продовжений», - йдеться в телеграмі.

На думку Л.ГРАЧА, для Криму перемога Д.МЕДВЕДЄВА на виборах має «особливе значення». «Вона зміцнить рішучість прогресивних сил Автономної Республіки боротися за проведення державного курсу, спрямованого на політичний і стратегічний союз із Росією, збереження спільного культурного простору, що об`єднує братні народи України та Росії», - сказав Л.ГРАЧ.

Депутат-комуніст побажав Д.МЕДВЕДЄВУ успіхів «у служінні російському та братнім слов`янським народам».