Багатотисячними мітингами погрожують комуністи Криму

З 4 по 6 березня в Криму пройдуть антинатовські мітинги місцевих комуністів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського республіканського комітету Компартії України, комуністи заявляють протест проти так званого ”листа трьох” - листа про приєднання України до Плану дій для членства в НАТО. «Кримські комуністи заявляють протест проти віроломного «листа трьох» Віктора ЮЩЕНКА, Юлії ТИМОШЕНКО, Арсенія ЯЦЕНЮКА, які за спиною народу набиваються в друзі до натовців», - йдеться в повідомленні кримського рескому.

4 березня одночасно в усіх регіонах автономії Кримський реском КПУ збирається організувати проведення «масових мітингів протесту». Всекримськая естафета «хвилі протестів» буде продовжена 6 березня в Сімферополі. На центральній площі міста – площі ім. Леніна комуністи обіцяють влаштувати «багатотисячний антинатовський мітинг».