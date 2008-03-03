Як голосував Крим на виборах Президента Росії (дані Посольства)
19:45, 03 березня 2008Крым
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У Жириновського - 1185 фанів
На виборах Президента Росії, які відбулися 2 березня, у Криму проголосували 18020 чоловік - громадян РФ.
Про це повідомляється на офіційному сайті Посольства Росії в Україні.
У Сімферополі проголосували 1238 чоловік. За Дмитра Медведєва віддали свої голоси - 1083 чоловік (87,76%), за Геннадія Зюганова - 101 (8,18%), за Володимира Жириновського - 42 (3,4%), за Андрія Богданова - 8 (0,65%).
Підсумки голосування по об`єктах ЧФ Росії: 16782 проголосували.
Медведєву віддали свої голоси - 14610 (87,61%), Зюганову - 800 (4,8%), Жириновському - 1143 (6,85%), Богданову - 124 (0,74%).
Всього в Україні проголосувало на виборах 2 березня 23190 чоловік.
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