У Криму ”тисячу від Юлі” отримали майже 172 тис. осіб
19:55, 04 березня 2008Крым
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Вкладникам виплатили більш як $31 млн.
У Криму вкладникам Ощадбанку СРСР вже виплачено 31,3 млн. дол. США компенсації. Гроші одержали 171,8 тис. чоловік.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради міністрів Автономної Республіки Крим з посиланням на інформацію Кримського республіканського управління «Ощадбанку».
На сьогодні в Криму компенсаційні виплати вкладникам Ощадбанку СРСР здійснюються у всіх 286 відділеннях ВАТ «Ощадбанк». З них 162 розташовані в містах, 124 – в селах. «Забезпечені безперебійна реєстрація вкладників і процес виплат», - відзначає уряд автономії.
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