У Криму ”тисячу від Юлі” отримали майже 172 тис. осіб

У Криму вкладникам Ощадбанку СРСР вже виплачено 31,3 млн. дол. США компенсації. Гроші одержали 171,8 тис. чоловік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради міністрів Автономної Республіки Крим з посиланням на інформацію Кримського республіканського управління «Ощадбанку».

На сьогодні в Криму компенсаційні виплати вкладникам Ощадбанку СРСР здійснюються у всіх 286 відділеннях ВАТ «Ощадбанк». З них 162 розташовані в містах, 124 – в селах. «Забезпечені безперебійна реєстрація вкладників і процес виплат», - відзначає уряд автономії.