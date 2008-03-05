Прокуратура вимагає видати кримчанам талони на пільговій проїзд

Прокуратурою Нижньогірського району Криму внесено подання до низки сільських рад регіону, щоб примусити місцеві органи влади негайно видати громадянам талони на пільговій проїзд.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, про те, що жителі району не можуть скористатися наданими їм державою пільгами, прокурори дізналися в ході перевірки діяльності місцевої райдержадміністрації. "Було встановлено, що дев`ять сільських рад дотепер не одержали талони для пільговиків. Територіальна прокуратура зажадала від державних службовців негайно видати талони у сільраді та укласти додаткові договори на перевезення пільговиків, щоб максимально охопити кримчан, які мають право на підтримку держави", - йдеться у повідомленні.

Минулого року в регіоні витратили менше 40% суми, виділеної на пільгове перевезення громадян громадським транспортом. "Вжитими заходами реагування прокуратура сподівається цього року довести всі виділені на регіон гроші до кримчан", - говорять у прокуратурі.