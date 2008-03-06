Севастополь цінує гуманітарні аспекти співробітництва з США. Про це заявив журналістам виконуючий обов’язки голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН після зустрічі з Надзвичайним та Повноважним послом США в Україні Вільямом ТЕЙЛОРОМ.

В.КАЗАРІН повідомив, що під час бесіди з послом він підкреслював, що „влада міста цінує, в першу чергу, гуманітарні аспекти співробітництва, яке активно розвивається у Севастополя з США”. Зокрема, зазначив він, „можна навести приклад „великої, реальної, справжньої допомоги, яку надає Посольство США, конкретно посли - цей і попередній, а також Американський університет в розвиток Херсонесу Таврійського”. За його словами, „туди (в Національний заповідник „Херсонес Таврійський” - УНІАН) загалом вкладено більше півмільйона доларів США”. Зокрема, додав В.КАЗАРІН, „ми отримали в подарунок так звану “лабораторію Паккарда”, яка являє собою зібрання найсучаснішої техніки для дослідження археологічних об’єктів. Є також ряд інших аспектів, які нас зв’язують”.

Керівник виконавчої влади міста також повідомив, що він обговорював з послом і питання відносно участі американської сторони в підготовці та проведенні 225-річчя Севастополя. Зокрема, сказав він, „ми говорили про наш проект вітрильної регати у Севастополі, в рамках якої хотіли б, щоб у Севастополь прийшли крупні вітрильники світу. Другий проект, в якому можлива і бажана участь США, це фестиваль військових оркестрів, який ми плануємо також на святкові дні”.

В.КАЗАРІН також повідомив, що американська сторона „опрацьовує” пропозиції держадміністрації відносно того, щоб у святкуванні ювілею міста Севастополя взяли участь і мери американських міст, які також мають назву Севастополь.