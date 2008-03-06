Крим страждає через політичну нестабільність в Україні

Політична ситуація в Криму - це віддзеркалення політичної ситуації в країні, оскільки Крим не є відокремленим регіоном.

Таку думку голова Кримської республіканської організації партії НСНУ Володимир ЗДИРКО висловив сьогодні на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, водночас В.ЗДИРКО зазначив, що в Криму, крім іншого, є і свої проблеми, які чіткіше та яскравіше видно на тлі загальної ситуації в країні. Насамперед це стосується земельних відносин, зокрема, «розбазарювання землі».

Своєю чергою керівник Сімферопольської міської організації НСНУ Володимир КУНЦОВ зазначив, що, на його думку, існує «незлагодженість органів виконавчої влади» в Криму, і назріла необхідність кадрових змін. «Дуже багато питань у Криму, які не вирішуються», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО, коментуючи парламентську кризу в Києві, порадив українським депутатам перейняти досвід кримських колег. За словами А.ГРИЦЕНКА, криза у Верховній Раді України жодним чином не відображається на життєдіяльності Криму. «Ми автономно працюємо, ухвалюємо рішення, живемо в нормальному режимі. Проблеми, які є у Верховній Раді України, ніяк не відображаються на діях влади Автономної Республіки Крим», - заявив кримський спікер.