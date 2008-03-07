Викрито посадових осіб однієї селищної ради Криму

Незаконно винесли рішення про будинок

У Автономній Республіці Крим працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито посадових осіб однієї селищної ради. Як повідомляє прес-служба МВС України, вони внесли до протоколу засідання сесії ради неправдиві відомості про кількість присутніх депутатів й незаконно винесли рішення щодо погодження місця будівництва 50-ти квартирного житлового будинку. Таким чином місцевій громаді завдано збитки на суму 200 тис. грн. Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.366 КК України (службове підроблення).

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