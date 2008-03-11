Кримські податківці вилучили 87 тисяч літрів спирту

В результаті проведення оперативних заходів у рамках операції «Акциз» працівники податкової міліції Криму вилучили близько 87 тисяч літрів спирту на суму майже 850 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму.

Спирт був вилучений у Сімферополі і селищі Нижньогірське.

У Сімферополі податківці під виглядом «тіньових» ділків вночі передали торговцеві гроші і одержали від нього майже 90 пластикових бочок зі спиртом, місткістю 225 літрів кожна. Після отримання грошей торговець сів у легковий автомобіль, в якому і був затриманий співробітниками податкової міліції. Податківці встановили, що затриманий автомобіль зі спиртом був завантажений в одному з сіл Сімферопольського району. Там же було виявлено ще два автомобілі, в яких знаходилися бочки із спиртом. Затримані автомобілі і вилучений спирт знаходяться під охороною. Матеріали за даним фактом направлені до суду.

У селищі Нижньогірське співробітники податкової міліції затримали ще дві вантажівки, які здійснювали незаконне перевезення спирту. «Згідно з супровідними документами, здійснювалося транспортування будматеріалів, насправді ж – перевозився спирт», - повідомляють податківці. В результаті проведених заходів із незаконного обороту вилучено 60 тисяч літрів спирту вартістю, за попередньою оцінкою, 600 тис. грн. Рішення за даним фактом буде ухвалено згідно з чинним законодавством.