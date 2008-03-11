В Євпаторії планують почати будівництво будинку для депортованих
19:22, 11 березня 2008Крым
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Треба 25 млн. грн.
За інформацією міського управління міжнаціональних відносин в Євпаторії цього року планується почати будівництво 108-квартирного будинку для сімей депортованих.
Проект замовлений управлінням капітального будівництва Республіканського комітету АРК у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян.
Щоб побудувати таке житло, знадобиться близько 25 млн. грн. Проте це все ж таки дешевше і швидше, ніж викупляти квартири на тендерній основі.
При заселенні в новобудову, перш за все, враховуватимуться інтереси тих громадян, які сьогодні опинилися в якнайгірших житлових умовах.
Сьогодні в Євпаторії у черзі на отримання житла - 330 сімей депортованих.
Євпаторійський портал "Каламіт"
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