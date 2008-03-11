В Євпаторії планують почати будівництво будинку для депортованих

За інформацією міського управління міжнаціональних відносин в Євпаторії цього року планується почати будівництво 108-квартирного будинку для сімей депортованих.

Проект замовлений управлінням капітального будівництва Республіканського комітету АРК у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян.

Щоб побудувати таке житло, знадобиться близько 25 млн. грн. Проте це все ж таки дешевше і швидше, ніж викупляти квартири на тендерній основі.

При заселенні в новобудову, перш за все, враховуватимуться інтереси тих громадян, які сьогодні опинилися в якнайгірших житлових умовах.

Сьогодні в Євпаторії у черзі на отримання житла - 330 сімей депортованих.

Євпаторійський портал "Каламіт"