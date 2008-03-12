Мусульмани принесли на місце будівництва мечеті 100 тисяч каменів

За час проведення акції «Від кожного мусульманина – по одному будівельному каменю» на ділянці землі в Сімферополі, де кримські татари хочуть збудувати Соборну мечеть, зібрано більш як 100 тисяч каменів.

Про це УНІАН повідомили в штабі мирної акції кримських татар - інформаційного пікету на місці майбутнього будівництва Джума Джамі (Соборній мечеті).

«Загальна кількість принесених будівельних каменів за весь період акції (12 лютого – 11 березня) становить 100 тис. 178 каменів», - сказано в повідомленні штабу.

Крім того, до фонду підтримки акції за час її дії надійшло понад 164 тис. грн. пожертвувань. «В індивідуальному порядку щодня місце проведення акції відвідують до 300 осіб, багато хто з них приносить продукти, робить особисті пожертви», - повідомляє штаб.

Централізований прийом пожертвувань за принципом «Від кожного мусульманина – по одному будівельному каменю» буде продовжено до 31 березня включно. Після цього люди, які хочуть зробити свій внесок в акцію, зможуть зробити це тільки в індивідуальному порядку.

Як повідомляв УНІАН, питання про виділення ділянки під будівництво Соборної мечеті в Сімферополі не вирішується впродовж багатьох років.

10 січня 2008 року на сесії міськради було ухвалено рішення виділити під мечеть ділянку на вулиці Луговій, 6 замість ділянки на вулиці Ялтинській, 22, як планувалося раніше. Духовне управління мусульман Криму (ДУМК) висловило обурення з цього приводу і звернулося до суду, а прокуратура Криму винесла протест на рішення міськради.

12 лютого на вулиці Ялтинській почалася акція ”Від кожного мусульманина – по одному каменю”. У міськраді Сімферополя назвали акцію кримських татар несанкціонованою, заявивши, що фактично відбувається захоплення землі.

15 лютого Господарський суд АРК зобов`язав міськраду в десятиденний термін укласти з ДУМК договір оренди ділянки площею 2,7 га на вул. Ялтинській, 22 для будівництва мечеті.

28 лютого міськрада Сімферополя прийняла рішення «на прохання жителів» і на підставі колективного звернення низки установ визнати лісопарковою зоною ділянку землі на вул. Ялтинській, 22 і прилеглу до неї територію. Міськрада, задовольнивши протест прокуратури, скасувала рішення про виділення ділянки землі під мечеть на вул. Луговій, 6 (оскільки мусульмани не просили владу виділити їм цю землю). Водночас міськрада порекомендувала ДУМК подати заявку на отримання землі на вул. Луговій, 6 для будівництва мечеті.

Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефат ЧУБАРОВ вимагає порушити кримінальну справу проти посадовців і депутатів міськради.