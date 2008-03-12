Сім`ю репатріантів у Криму перетворили на нелегалів

Прокуратура виявила порушення прав депортованих з вини чиновників відділу з питань міжнаціональних відносин Білогірської райдержадміністрації.

Як ідеться у повідомленні прес-служби прокуратури Криму, півтора роки сім`я репатріантів намагалася самостійно облаштуватися у Білогірському районі автономії, а на початку цього року репатріантів намагалися видворити як нелегалів.

У прокуратурі говоряить, що саме на РДА, згідно ст.25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» і п.3 положення про відділ з питань міжнаціональних відносин, покладено обов`язок забезпечити розміщення, працевлаштування, соціально-побутове і медичне обслуговування депортованих.

"Однак чиновники навіть не роз`яснили людям порядок реєстрації, у результаті чого репатріанти перетворилися на нелегалів: щодо них було винесено постанови про видворення їх з країни", - йдеться у повідомленні.

Прокуратурою ці постанови скасовано, до Білогірської райдержадміністрації внесено припис про необхідність облаштування депортованих.