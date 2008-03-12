Семінар ”Всеукраїнський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування”
17:54, 12 березня 2008Крым
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13 березня - 11:00. Інформаційно-методичний семінар "Всеукраїнський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування: реалії теперішнього часу і перспективи".
Семінар проводить голова Постійної комісії Верховної Ради АРК з місцевого самоврядування і адміністративно-територіальним питанням Владимир Кличников.
Місце проведення: зал засідань Верховної Ради АРК.
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