Директор бази відпочинку ”погоріла” на хабарі

Жінка вимагала гроші за землю

Директору кримської бази відпочинку інкрімінують отримання 2 тис. доларів США хабара. Як повідомляє прес-служба прокуратури автономії, директор оздоровчої установи вимагала гроші від підприємця за розміщення влітку на території бази відпочинку в Саках торгового намету. При одержанні 2 тис. доларів США керівник бази відпочинку була затримана. За даним фактом Сімферопольською природоохоронною прокуратурою порушено кримінальну справу. Дії підозрюваної кваліфіковані за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України.

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