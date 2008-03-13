Тимчасово виконувати обов`язки мера Феодосії буде секретар міськради

Тимчасово виконувати обов`язки мера Феодосії буде секретар міської ради Тетяна ГРИШИНА. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Феодосійської міської ради.

Розпорядження було прийнято й підписано Т.ГРИШИНОЮ. В розпорядженні йдеться, що повноваження мера Феодосії Володимира Шайдерова припинено в зв`язку з його смертю, а тимчасове здійснення повноважень мера до моменту вступу на посаду новообраного міського голови покладається на Т.ГРИШИНУ.

Згідно із Законом України «Про вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів» рішення про позачергові вибори на посаду міського голови приймає Верховна Рада України. Терміни для ухвалення такого рішення законом не встановлено.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня раптово помер мер Феодосії В.Шайдеров. Меру стало погано під час гри у футбол. За попередніми даними, причиною смерті стала серцева недостатність. В.Шайдерова тричі – у 1998, 2002, 2006 роках – обирали міським головою Феодосії.

Довідка УНІАН. Т.ГРИШИНА, 1945 року народження. Закінчила Кабардино-Балкарський державний університет. Із 2006 року секретар міської ради Феодосії.