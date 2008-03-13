В Азовському морі знайдено тіло четвертого моряка з ”Ванесси”

В Азовському морі знайдено тіло четвертого моряка з потонулого у січні болгарського судна "Ванесса".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, орієнтовно об 11.45 у районі села Строганівка Приморського району прикордонниками виявлене тіло ще одного болгарського моряка. Це Бакалов Тончо Димитров, 1946 року народження (особиста картка №104057550).

Ситуація перебуває під контролем Одеського Морського координаційного аварійно-рятувального центру МНС і Головного облуправління МНС.

Як повідомляв УНІАН, вночі 3 січня надійшла інформація про те, що суховантаж «Ванесса», який виходив з порту Бердянськ в Керченську протоку з вантажем металу, від удару хвилею дістав пошкодження і подав сигнал SOS. На теплоході перебували 11 членів екіпажу (10 громадян Болгарії і 1 громадянин України).

Протягом 3-4 січня одного з членів екіпажу теплохода вдалося врятувати, були знайдені тіла ще двох членів екіпажу, а також 2 порожні рятувальні плоти з потерпілого судна. Подальші пошуки результатів не дали.

12-13 березня знайшли тіла 3-х моряків (Дімов Дімо Євтімов, Тодоров Горан, Хрістов Андріан).