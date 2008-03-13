Україні вже сьогодні слід ставити питання про виведення ЧФ РФ у 2017 році?

Народний депутат, член фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Олесь ДОНІЙ вважає, що Україна вже сьогодні має ставити питання про виведення Чорноморського флоту Росії у 2017 році зі своєї території.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, виступаючи на міжнародному круглому столі «Нейтральний статус як парадигма зовнішньополітичної стратегії України».

«На жаль, ЧФ РФ грає дестабілізуючу роль у питанні національної безпеки, і Україні потрібно, не залежно від того, вступить вона коли-небудь у НАТО чи ні, все робити, щоб виконати умови договору між Україною і Росією, і ЧФ РФ у 2017 році був виведений з території України», - зазначив О.ДОНІЙ.

Для цього, на думку депутата, слід уже зараз ставити це питання і вимагати від РФ підготувати план відповідних заходів, оскільки за один рік вивести флот неможливо. О.ДОНІЙ вважає, що у такому плані має вказуватися, які саме кораблі та підрозділи повинні бути виведені у визначений час.

Також О.ДОНІЙ зазначив, що українські політики, які виступають за нейтральний статус країни, повинні виходити не лише з позиції невступу до НАТО, а й виведення ЧФ РФ з України.

Крім того, депутат наголосив, що дискусія щодо ПДЧ і НАТО в Україні не на часі, оскільки в першу чергу слід вирішити внутрішньополітичні проблеми.