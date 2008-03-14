Міноборони уклало угоду про вдосконалення співробітництва з Кримом

Міністерство оборони України уклало угоду про вдосконалення механізму співробітництва з Автономною Республікою Крим та містом Севастополь.

Як передає кореспондент УНІАН, угоду сьогодні підписали міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ, голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН, голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ, голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО та перший віце-прем’єр ради міністрів АРК Азіз АБДУЛАЄВ.

Як зазначив Ю.ЄХАНУРОВ, підписана угода сприятиме вирішенню конкретних проблемних питань, які існують між Міноборони і місцевою владою. Зокрема, мова йде про соціальне забезпечення військовослужбовців, особливо житлом. Питання про передачу радгоспів, впровадження в життя спільних планів з інвестиційних проектів.

Після підписання угоди Ю.ЄХАНУРОВ також вручив 29 ордерів на квартири військовослужбовцям Військово-Морських сил України.

Ю.ЄХАНУРОВ підкреслив, що сьогодні Міноборони вручило 1200-й ордер із 1600 ордерів, запланованих на перший квартал цього року.

Крім того, міністр пообіцяв, що Міноборони надасть в цьому році 163 квартири у Севастополі.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЄХАНУРОВ до цього підписав угоди щодо удосконалення механізму співпраці між Міністерством оборони та державними адміністраціями Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Харківської, Черкаської, Волинської, Тернопільської та Чернігівської областей.