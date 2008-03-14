Зриву курортного сезону в Криму не буде

Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ заявив, що не слід побоюватися погроз зриву курортного сезону, які озвучили деякі кримські татари - участники так званих «полян протесту».

"Нам, це кінцево не вигідно. Ми цього не хочемо. Тому Меджліс, звичайно, робитиме заходи, щоб цього не трапилося", - заявив М.ДЖЕМІЛЄВ в інтерв`ю українському щотижневому журналу "Кореспондент".

В той же час глава Меджлісу відзначив, що земельна проблема дійсно існує. «Злісно не вирішується. Землі розбазарюються і продаються своїм. Але методи, за допомогою яких татари борються за свої права, повинні бути справедливими. Вони не повинні завдавати збитку навколишнім людям», заявив М.ДЖЕМІЛЄВ.

Як повідомлялось, Меджліс заявляє, що окремі учасники так званих «полян протесту», встановивши наметове містечко перед Верховною Радою автономії, порушили раніше прийняті домовленості - не проводити до 20 березня масових акцій протесту із земельних питань. Меджліс засудив неузгоджені дії і заяви окремих осіб.

*** 11 березня координатор встановленого перед парламентом АРК наметового містечка Фазил ІБРАЇМОВ заявив: "Нас на коліна поставити важко, не дай Боже, планка зірветься десь – потім зупинити важко буде. Все робиться для того, щоб підірвати мир у Криму. Цього не ми хочемо, а ось ті, які ззаду", – заявив Ф.ІБРАЇМОВ, указуючи рукою на будівлю Верховної Ради АРК.

"Татарами лякати людей не треба, люди як їхали, так і їхатимуть. Просто буде неприємно, люди стоятимуть, люди нервуватимуть, що не можуть проїхати до Ялти, до Алушти. Комфортність зірветься у людей. Будуть дрібні неприємності для тих, хто приїде – там пробки, тут ще щось. Зрив сезону - не для народу, простий народ від цього мало що має. Сезон зірветься для тих, хто позаду мене – це їхні готелі, їхні пансіонати, у простого народу нічого не немає", – заявив Ф.ІБРАЇМОВ.