Єхануров: Всі працюють для отримання ПДЧ на саміті НАТО

Україна продовжує докладати максимум зусиль, щоб на Бухарестському саміті НАТО отримати згоду на приєднання до Плану дій щодо членства в Альянсі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам на прес-конференції в Севастополі повідомив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ.

«Ви бачите, що всі наші докладають активні зусилля: і Президент України - тільки но був у Брюсселі, і міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО – дуже активно працюють – всі працюють, а результат побачимо в Бухаресті», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, саміт НАТО в Бухаресті відбудеться 2-4 квітня.

У середині січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і спікер Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК надіслали лист керівництву НАТО з проханням про приєднання до ПДЧ. Україна розраховує, що рішення про приєднання може бути ухвалене на квітневому саміті НАТО в Бухаресті.