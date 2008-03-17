Бійку в барі «Коттон» пригадали коттоном (фото)

Активісти Російського молодіжного центру Криму до 4-х роковин бійки в сімферопольському барі «Коттон» провели акцію протесту біля Представництва Президента України в автономії.

На огорожу перед будівлею Представництва пов`язали джинси і стрічки з джинсової тканини.

***23 березня 2004 року в барі "Коттон" відбулася масова бійка, в результаті якої 9 чоловік було госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості, зокрема ножовими пораненнями. За даним фактом порушили кримінальну справу, яку згодом об`єднали зі справою про биття журналістів російського «Першого каналу» і українського телеканалу «Інтер» в смт Сімеїз. 29 грудня 2004 року Центральний районний суд Сімферополя засудив шістьох підсудних — кримських татар — до позбавлення волі на терміни від 1,5 до 9 років.

Фото Володимира Данилова / УНІАН