Мороз збирається вивести на вулиці 30 тисяч людей

Соцпартія і ряд лівих політичних сил мають намір 30 березня 2008 року провести в Києві масові акції протесту проти приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СПУ.

Як зазначає прес-служба, антинатовська акція протесту буде також приурочена до візиту в Київ президента США Джорджа БУША – «з метою продемонструвати негативне ставлення більшості українців до планів Америки «втягнути» Україну в Альянс».

На думку секретаря політради СПУ Сергія ЧЕРВОНОПИСЬКОГО, «у разі приєднання України до Плану дій, вона відразу ж потрапляє «під приціл» ісламських терористів: тому що удар буде завданий по слабкій ланці, а не по Америці». Він також вважає, що «українські солдати обов`язково будуть залучені до військової операції в Афганістані, тому що сьогодні між вступом у НАТО і війною в Афганістані потрібно ставити знак рівності».

Як припускають в СПУ, в акції протесту візьмуть участь не менш як 30-35 тисяч киян.