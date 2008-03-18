Ющенко перевірить, як у Криму борються з мазутом і корупцією

У четвер, 20 березня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Криму.

По це УНІАН повідомили у прес-службі Глави держави.

Президент планує оглянути місце тимчасового зберігання мазуту, зібраного після аварії у Керченській протоці в листопаді 2007 року. Потім Президент заслухає доповіді голови Ради міністрів АРК Віктора ПЛАКІДИ та членів уряду України щодо стану подолання екологічних наслідків на території півострова. "Президент неодноразово звертався до уряду – вжити невідкладних заходів щодо ліквідації наслідків аварії у Керченській протоці. Однак зібрана після аварії суміш зараз знаходиться просто неба у мішках на території Керченського порту. Поки що утилізацію суміші не проводили. Це небезпечно, бо при сезонному підвищенні температури суміш може проникнути в грунт. Головна проблема – це утилізація мазуту та визначення джерел фінансування. Щоб вирішити цю проблему, потрібно втручання та доручення Президента центральним і місцевим органам влади невідкладно вжити скоординованих заходів щодо утилізації мазуту", - говорять у прес-службі Президента

Також у Сімферополі, в Раді міністрів автономії, під головуванням Президента відбудеться нарада з питання виконання Закону України «Про боротьбу з корупцією» в Автономній Республіці Крим.