Прокурор Криму вимагає усунути загрозу повторного забруднення

Прокурор Криму Володимир БОЙКО звертає увагу уряду Криму на небезпечність знаходження зібраних нафтопродуктів у Керченському морському торговому порту.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, з приводу ходу ліквідації забруднення моря нафтопродуктами прокуратурою Криму направлено інформаційний лист голові Ради міністрів Криму та внесено подання до Ленінської райдержадміністрації.

У листі В.БОЙКА на ім`я голови Радміну Віктора ПЛАКІДИ йдеться, що, згідно із законом небезпечна суміш мазуту, піску та водоростей повинна бути віднесена до певної категорії відходів, місце збереження суміші має бути паспортизоване, визначені умови зберігання. "Дотепер цього зроблено не було. Прокуратура наполягає на невідкладному проведенні названих заходів", - йдеться у повідомленні.

У поданні голові Ленінської РДА порушено питання про відповідальність начальника відділу з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. "У даний час на території сільських рад регіону на узбережжі знаходиться близько 12 тон мазуту. Перевіркою, проведеною Керченською міжрайонною прокуратурою, встановлено, що адміністрацією заходи щодо збору і утилізації зібраних нафтопродуктів не вживаються, а також не проводиться моніторинг прибережної смуги моря на предмет появи нових викидів мазуту", - йдеться у повідомленні прокуратури АРК.