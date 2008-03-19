Україна вимагає від Росії $1,5 мільярда за забруднення Керченської протоки

Україна звернеться до РФ щодо стягнення з російських судновласників збитків, завданих Україні внаслідок аварії судна в Керченській протоці на суму більш як 1 мільярд доларів.

Таке рішення ухвалене на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося в Керчі під головуванням першого віце-прем‘єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем’єра, під час розгляду питання транскордонних техногенно-екологічних загроз та шляхів зменшення їх впливу на територію України прийнято рішення щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що виникла в акваторії Керченської протоки 11 листопада 2007 року.

Комісія доручила профільному міністерству підготувати звернення до Російської Федерації щодо стягнення з російських судновласників збитків, завданих Україні в розмірі 1 мільярду 427 тисяч 940 доларів США, а також шкоди, заподіяної земельним ресурсам Кримського півострову на суму 88 мільйонів 334 тисяч гривень.

Також Міністерству транспорту і зв`язку України разом з Міністерством охорони навколишнього природного середовища України, Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та Радою міністрів Автономної Республіки Крим дано доручення терміново забезпечити утилізацію небезпечних відходів (піщано-мазутної суміші), складованих на території Керченського морського торгового порту та у межах прибережної морської смуги Арабатської стрілки.

Крім того, комісією розглядались питання заходів для нормалізації санітарно-епідемічної ситуації, та реалізації комплексних заходів протидії масовим пожежам лісів, торф’яників і сільгоспугідь у літній період 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада 2007 року в Керченській протоці внаслідок шторму зазнали катастрофи близько десяти суден. Зокрема, з російського танкера ”Волгонефть-139”, що розламався, в море вилилося понад 1,2 тис. тонн мазуту. Екологи назвали наслідки шторму катастрофічними.

На острові Коса Тузла і в Ленінському районі автономії було зібрано близько 5,5 тис. тонн суміші мазуту з водоростями і піском.

У лютому на ділянці від мису Такиль до Аршинцевської коси за 1-1,5 м від води спостерігалися плями водоростей з нафтопродуктами діаметром від 1 до 10 см. Лінія забруднення переривчаста, здебільшого плями спостерігалися в кутових частинах і бухтах, повідомляв кримський головне управління МНС.