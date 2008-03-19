В Азовському морі виявлено тіло ще одного моряка з «Ванесси»

Сьогодні близько 7.50 у Приморському районі Запорізької області, неподалік місця, де річка Обіточна впадає в Азовське море місцевими рибалками було виявлено тіло чоловіка в помаранчевому гідрокостюмі з написом «Ванесса».

Як повідомив УНІАН начальник прес-служби МНС, полковник служби цивільного захисту Ігор КРОЛЬ, рибалки негайно викликали рятувальників МНС і правоохоронців. При огляді тіла, яке було викинуто на берег хвилями, документів не виявлено, але при ньому знайдено наручний годинник, окуляри і 130 доларів.

Тіло сьомого знайденого за останні дні члена екіпажу болгарського суховантажу «Ванесса», що потонуло 3 січня цього року, відправлено до моргу у м. Бердянськ.

Таким чином, залишається не знайденим лише один член екіпажу «Ванесси».

Як повідомляв УНІАН, 13 березня в Азовському морі були знайдені тіла 6 зниклих членів екіпажу потонулого у січні болгарського суховантажу “Ванесса”.

Уночі 3 січня надійшла інформація про те, що суховантаж “Ванесса”, який виходив із порту Бердянськ у Керченську протоку з вантажем металу, від удару хвилею дістав пошкодження і подав сигнал SOS. На теплоході перебували 11 членів екіпажу (10 громадян Болгарії і 1 громадянин України).

Протягом 3-4 січня одного з членів екіпажу теплохода вдалося врятувати, були знайдені тіла ще двох членів екіпажу, а також 2 порожні рятувальні плоти з потерпілого судна. Подальші пошуки результатів не дали.