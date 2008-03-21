Ісмаїла Гаспрінського згадували в Криму
14:03, 21 березня 2008Крым
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Відомий кримськотатарський просвітник
|І.Гаспрінський
Як повідомляє прес-служба Меджлісу кримських татар, в рамках довгострокової акції «З І. Гаспрінським у XXI столітті» за традицією в сквері біля пам`ятника просвітникові під егідою Меджлісу зібралися представники державних і суспільних організацій, щоб виразити пошану «великому синові кримськотатарського народу в день його народження». Перший заступник голови Меджлісу Рефат ЧУБАРОВ відзначив, що, втілюючи заповіти Ісмаїла Гаспрінського в життя, всі історичні віхи кримськотатарського народу проводяться під егідою його представницького органу. «Після чого колони підходили до пам`ятника і покладали квіти, схиляючи голови на знак пошани до великого співвітчизникова», - повідомляє Меджліс.
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