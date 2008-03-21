Ісмаїла Гаспрінського згадували в Криму

У Сімферополі сьогодні пройшла урочиста церемонія, присвячена 157-им роковинам із дня народження видатного просвітника кримськотатарського народу, видавця першої газети на кримськотатарській мові «Терджман» Ісмаїла Гаспрінського.

Як повідомляє прес-служба Меджлісу кримських татар, в рамках довгострокової акції «З І. Гаспрінським у XXI столітті» за традицією в сквері біля пам`ятника просвітникові під егідою Меджлісу зібралися представники державних і суспільних організацій, щоб виразити пошану «великому синові кримськотатарського народу в день його народження». Перший заступник голови Меджлісу Рефат ЧУБАРОВ відзначив, що, втілюючи заповіти Ісмаїла Гаспрінського в життя, всі історичні віхи кримськотатарського народу проводяться під егідою його представницького органу. «Після чого колони підходили до пам`ятника і покладали квіти, схиляючи голови на знак пошани до великого співвітчизникова», - повідомляє Меджліс.