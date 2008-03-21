48 «літніх кас» відкриє Придніпровська залізниця у Криму

Для підвищення сервісу обслуговування пасажирів Придніпровська залізниця на період літніх пасажирських перевезень додатково, в залежності від пасажиропотоку, буде відкрито 83 квиткові каси. У АР Крим відкриють 48 кас, у Дніпропетровській області – 25 кас, у Запорізькій обл. – 10 кас.

Про це повідомляє прес-служба Придніпровської залізниці.

Робота квиткових кас у період масового збільшення пасажиропотоку буде переведена на особливий режим. Робота кас попереднього продажу квитків на вокзалах Дніпропетровськ, Запоріжжя-1, Сімферополь, Севастополь, Керч, Джанкой, Феодосія, Євпаторія Курорт буде переведена на режим роботи з 7.00 до 21.00.

На всіх вокзалах буде переглянуто режим обідньої перерви.

Також на Південному узбережжі Криму буде оновлена робота пересувних кас. Заплановано ввести 7 пересувних кас, які обладнані мобільним зв’язком. Пересувні каси будуть забезпечувати квитками відпочиваючих у понад 30 санаторіях та оздоровчих закладах, в інших місцях масового відпочинку. Пересувні каси працюватимуть у Феодосії, Керчі, Євпаторії, Алушті, Ялті та Севастополі.

На всіх вокзалах буде оновлена візуальна інформація з урахуванням нового графіку руху пасажирських та приміських поїздів 2008/2009 рр.

У зв`язку зі збільшенням пасажиропотоку в літній період на вокзалах планується відкриття 13 додаткових торгівельних об`єктів (у Дніпропетровську – 3, Запоріжжі – 1, Джанкої – 3, Сімферополі – 5, Севастополі – 1). У літній період торгівельні об’ єкти працюватимуть у цілодобовому режимі.