Прогноз погоди в Криму на початок тижня

За прогнозами, у понеділок, 24 березня, в Криму без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура в Криму вночі від 6-11° тепла, вдень 17-22° тепла. Вітер південний 7-12 м/с.

25 березня (вівторок) вночі 7-12° тепла, вдень 10-15° тепла. Дощі. Вітер південно-західний 7-12 м/с.

26 березня (середа) вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла. Дощ, місцями сильний. Вітер західний 7-12 м/с.