Прогноз погоди в Криму на початок тижня
21:15, 23 березня 2008Крым
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У понеділок без істотних опадів
За прогнозами, у понеділок, 24 березня, в Криму без істотних опадів.
Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура в Криму вночі від 6-11° тепла, вдень 17-22° тепла. Вітер південний 7-12 м/с.
25 березня (вівторок) вночі 7-12° тепла, вдень 10-15° тепла. Дощі. Вітер південно-західний 7-12 м/с.
26 березня (середа) вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла. Дощ, місцями сильний. Вітер західний 7-12 м/с.
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