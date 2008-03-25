Що заважало уряду Тимошенко у перші 100 днів роботи (опитування)

Уряду впродовж перших 100 днів діяльності найбільше заважали розбіжності в коаліції та керівництво

Секретаріату Президента України.

Про це йдеться у результатах експерт-опитування 40 незалежних провідних українських політологів та економістів, які представив на прес-конференції в УНІАН голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень „СОЦІОВИМІР”, директор Міжнародного інституту демократій СЕРГІЙ ТАРАН.

Зокрема, на думку опитаних, уряду впродовж перших 100 днів діяльності найбільше заважала слабкість та наявність розбіжностей в урядової коаліції в парламенті та керівництво Секретаріату Президента України (відповідно 75%, та 67,5% опитаних).

Також експерти вважають, що уряду заважав спротив чиновників, призначених попереднім урядом, та двовладдя в регіонах (державні адміністрації і органи місцевого самоврядування) (обидва чинники визначили перешкодами діяльності уряду по 47,5% опитаних експертів).

С.ТАРАН зауважив, що зовнішні чинники (зовнішній тиск з боку Росії та брак економічного та політичного сприяння з боку ЄС) не впливали суттєво на діяльність уряду. Опитані схильні вважати, що ці чинники не заважали роботі уряду.

За його словами, переважна кількість експертів (87,5% відповідей) переконана, що уряд має не зважати на тиск і перешкоди та працювати далі. Лише двоє експертів вважають, що уряд має „піти у відставку” та (або) „узгоджувати всі свої кроки з керівництвом Секретаріату Президента України”.

Як сказав С.ТАРАН, ідея дострокових парламентських або президентських виборів не набула підтримки серед експертів – за таку перспективу висловилися лише двоє експертів із 40-ка. Також лише двоє експертів із 40 вважають, що Юлія ТИМОШЕНКО має публічно відмовитись від президентських амбіцій та вже зараз підтримати Віктора ЮЩЕНКА на другий президентський термін.

С.ТАРАН також повідомив, що експерти вважають, що першочерговими заходами, які має здійснити уряд, аби економіка України стала більш конкурентноздатною, є стимулювання інноваційної діяльності та створення умов для формування цивілізованої інтелектуальної власності (такий крок експерти вказали у 67,5% відповідей), здійснення заходів з детінізації капіталу (60%), посилення протидії корупції (50%). Також експерти вважають, що уряд має реформувати управління центральними та місцевими органами виконавчої влади (45%).

Експерти не вважають пріоритетними - створення вільних економічних зон або посилення діяльності у напрямку соціального захисту населення. Необхідність таких заходів висловили, відповідно, 5 та 8 із 40-ка експертів.

За словами С.ТАРАНА, безумовними успіхами уряду за перші сто днів можна вважати програму „Контрабанда-стоп” (75% експертів вважають таку програму успішною), просування ідеї дострокових місцевих виборів у Києві (77,5% експертів вважають це просування успішним) та заходи з виплати заощаджень колишнім вкладникам Ощадбанку СРСР (77,5%).

Також успішними, на думку експертів, є зовнішньополітичні кроки, спрямовані на євроінтеграційні зусилля України (65,0%), переговори щодо ціни на газ та боротьба за усунення посередників з газового ринку України (57%,5%), антикорупційні заходи (37,5%), кроки та заходи, спрямовані на мінімізацію наслідків техногенних катастроф (32,5%). Як позитивно, так і негативно експерти оцінили ініціювання законодавчих змін та поліпшення інвестиційного клімату. Проблемними для уряду виявились, на думку опитаних, антиінфляційні заходи (42,5% - негативних оцінок) та особливо проблемними - заходи з наведення порядку у сфері управління інноваційним розвитком та захисту інтелектуальної власності (55,5% негативних відповідей).

Опитування було проведеного Центром соціологічних та політологічних досліджень СОЦІОВИМІР і тривало 17-20 березня 2008 року.