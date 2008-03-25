Гонконг готовий до спільного з Україною розслідування аварії судна ”Нафтогаз-67”

Морська адміністрація Гонконгу, яка проводить розслідування причин і обставин морської аварійної події українського судна ”Нафтогаз-67” у Гонконзькій протоці, сприятиме залученню українських фахівців до розслідування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Згідно з повідомленням, на рівні прямих контактів між морськими адміністраціями КНР і України китайська сторона висловила повну готовність до спільних дій з розслідування причин аварії в Південно-Китайському морі і ліквідації її наслідків.

У міністерстві очікують, що українська делегація на чолі з першим заступником міністра транспорту і зв`язку Василем ШЕВЧЕНКОМ, який призначений заступником голови урядової комісії, прибуде до Гонконгу сьогодні. Цього ж дня українські фахівці проведуть консультації з китайськими експертами і ознайомляться з попередніми матеріалами розслідування.

Потім українська делегація відправиться на місце аварії, і з 26 березня візьме безпосередню участь у розслідуванні аварії, пошуку і порятунку членів екіпажу ”Нафтогаз-67”.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Південно-Китайському морі (Гонконзька протока) сталося зіткнення транспортно-буксирного судна “Нафтогаз-67” (власник “Чорноморнафтогаз”, Україна) і балкеру “Яохай” (КНР).

На судні “Нафтогаз-67” знаходилися 25 осіб: 24 українці і один представник Китаю. Семеро членів екіпажа – один громадянин Китаю і шестеро українців – під час зіткнення знаходилися на верхній палубі, і їх підібрали рятувальники у відкритому морі.

Розпорядженням Кабінету міністрів України від 23 березня створена комісія з розслідування причин аварії транспортно-буксирного судна ”Нафтогаз-67”, яку очолює міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.

Ситуація знаходиться на контролі МНС і Департаменту консульської служби МЗС України.