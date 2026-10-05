Глава OpenAI розповів, чим світу доведеться пожертвувати заради переваг ШІ

Альтман визнав, що негативні наслідки, такі як хакерські атаки чи шахрайство, є неминучими, але вони не повинні ставати причиною уповільнення прогресу.

Гендиректор OpenAI Сем Альтман заявив, що суспільство має бути готове миритися з деякими негативними наслідками розвитку штучного інтелекту заради користі від технології та можливості людей самостійно нею розпоряджатися. Про це він розповів в інтерв’ю POLITICO.

За словами Альтмана, між OpenAI та Anthropic зберігається принципова різниця в поглядах на регулювання ШІ. Остання закликає пригальмувати розвиток нових моделей ШІ, "поки технологія не вийшла з-під контролю і не стала небезпечною для людей".

Голова OpenAI заявив, що не погодився б обмежити доступ до ШІ в обмін на гарантії відсутності масштабних зломів, зловживань, шахрайства та інших негативних наслідків, які неминучі при масовому поширенні таких систем. Він упевнений, що ШІ принесе людям на порядки більше користі, ніж шкоди. При цьому "катастрофічні ризики", зокрема серйозну втрату контролю над ШІ, він назвав "неприйнятними"

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Альтман також не вважає прийнятним варіант, за якого найпотужніші моделі ШІ будуть доступні лише одній лабораторії, яка вирішуватиме, хто і як зможе ними користуватися. Він назвав такий компроміс "абсолютно неприйнятним" і заявив про прихильність до більш м’якого регуляторного підходу.

У вересні Альтман підтримав заклик Anthropic уповільнити розвиток ШІ, щоб зберегти контроль над технологією. Голова OpenAI тоді повідомив, що компанія також має намір запровадити перевірку безпеки з боку сторонніх експертів, надаючи їм доступ нарівні зі співробітниками.

28 вересня стало відомо, що OpenAI призупинила навчання новітніх моделей на тлі непередбачуваних дій ШІ-агентів. Лише за останній тиждень стало відомо, що вони зламали сайт одного з відомств Австралії та атакували портали державних відомств США. За даними ЗМІ, зараз розслідують "десятки тисяч інцидентів" із моделями OpenAI, Anthropic та іншими.

На початку вересня OpenAI випустила свою найпотужнішу модель GPT-6 Astra, яка максимально наблизила ШІ до людського рівня. "Усе, що ви можете зробити на комп’ютері, Astra може зробити за вас швидше", – заявляють автори.

УНІАН розповідав, що помилка ШІ ледь не призвела до війни між США та Китаєм навесні 2026 року. Аналітик Пентагону надто довірився висновкам нейромережі під час аналізу даних.

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