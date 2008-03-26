Рахунок для надання допомоги сім`ям постраждалих моряків (реквізити)

Співробітники ЧНГ перерахували 550 тис. грн.

Відкрито рахунок для надання матеріальної допомоги сім`ям постраждалих моряків. Одержувач: ДАТ «Чорноморнафтогаз», р/р №26004000331709 в АКБ «Чорноморський банк розвитку і реконструкції», ОКПО 00153117, МФО 384577. (рос. - получатель: ГАО «Черноморнефтегаз», р/с №26004000331709 в АКБ «Черноморский банк развития и реконструкции», ОКПО 00153117, МФО 384577). Співробітники ДАТ «Чорноморнафтогаз» вже перерахували у створений фонд 550 тис. грн.

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