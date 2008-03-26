Виставка про кримських караїмів відкрилася у Львові

"Про караїмів знають мало. Не знають про те, що у Львові в ХІІІ ст. жили колонії кримських караїмів. Батьківщиною караїми вважають Крим. На сьогодні кримські караїми належать до зникаючих народів", - зазначив сьогодні, 26 березня, на відкритті виставки "Кримські караїми: історія, віра, майбутнє" у Львівському музеї релігії завідувач відділу музею Максим Мартин.

"Ще на початку ХХ ст. їх було близько 13 тис, сьогодні - близько 2 тис, з них - 800 в Україні. Релігія кримських караїмів ґрунтується на вченні Анана Бен-Давида, має ряд регіональних відмінностей в обрядах, молитвах, які відрізняють кримських караїмів від решти караїмів світу", - зазначив Максим Мартин.

В експозиції можна побачити різні фото караїмів ХІХ та ХХІ століття, фото та копії різних документів, Тору в дерев’яному футлярі, караїмський молитовник, речі побуту, одяг, картини та світлини печерного міста Чуфу-Кале (поблизу Бахчисараю), яке у середньовіччі було центром кримських караїмів.

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