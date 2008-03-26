Лідера російської культової рок-групи пригадають у Криму

29 березня в Ялті (Крим) планується провести концерт пам`яті лідера російської культової рок-групи

«Гражданская оборона» Єгора Лєтова.

Ініціатором проведення концерту виступив ялтинський діяч Ганс (Антон Горбунов), вокаліст групи «Сни Чехова», повідомляють Новини Криму

У програмі заявлені виступи музикантів, які виконають свої версії пісень Лєтова і групи «Гражданская оборона».

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого вдома в Омську (Росія) у віці 43 років помер беззмінний лідер групи «Гражданская оборона» Є.Лєтов. Як попередня причина смерті називалася серцева недостатність.

Довідка. Ігор (Єгор) Лєтов народився 10 вересня 1964 року. Він почав музичну діяльність на початку восьмидесятих років минулого століття і став одним з символів панк-напрямку у музиці на пострадянському просторі.

У 1984 році Лєтов заснував групу "Гражданская оборона" разом Костянтином Рябиновим. Лєтов був єдиним постійним членом групи, склад якої постійно мінявся.

Лєтов працював з безліччю інших музикантів, зокрема Романом Неумоєвим, Олегом Судаковим, Янкой Дягилєвой. Він випустив 9 сольних альбомів і кілька десятків - з "Гражданской обороной".

Останній альбом "Гражданской оборони" - "Навіщо сняться сни" - був випущений в 2007 році. У офлайн-інтерв`ю наприкінці січня 2008 року Лєтов повідомив, що не збирається створювати новий альбом і припустив, що нових альбомів взагалі може не бути.