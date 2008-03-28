У податківців Севастополя - непоганий ”азартний улов”

13:52, 28 березня 2008
Крым
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Будуть застосовані штрафні санкції

Співробітники податкової міліції Державної податкової адміністрації у Севастополі вилучили з двох ігрових залів у Ленінському районі міста 22 ігрових автомати вартістю близько 780 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ДПА у місті Севастополі з посиланням на матеріали, надані Управлінням податкової міліції, приводом для прийняття такого рішення став той факт, що у власника ігрових автоматів, приватного підприємця, зареєстрованого в іншому регіоні країни, були відсутні будь-які документи на право роботи у сфері грального бізнесу.

Ігрові автомати, а також грошові кошти на суму понад 15 тис. грн., одержані під час незаконної діяльності, вилучені співробітниками податкової міліції. До власника будуть застосовані штрафні санкції

 

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