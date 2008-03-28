Ющенко вимагає індивідуального підходу до кожної родини загиблих моряків

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає індивідуального підходу до кожної родини загиблих членів екіпажу судна «Нафтогаз-67» (власник «Чорноморнафтогаз»).

Про це повідомляє прес-служба Глави держави із посиланням на слова радника Президента Миколи ЛАВРИКА.

Він наголосив, що В.ЮЩЕНКО зробив особливий акцент на соціальному аспекті цієї ситуації. Наразі, на переконання радника Глави держави, саме ця сторона ситуації врахована урядовою комісією недостатньо повно.

«Ці питання треба посилювати і брати урядовій комісії на особливий контроль», - сказав М.ЛАВРИК. За його словами, необхідно при розрахунках грошових виплат родинам загиблих моряків індивідуально підійти до кожної родини, врахувати особливості складу цих сімей, у багатьох з яких є по декілька малолітніх дітей.

За попередніми розрахунками, компанія-власник судна «Чорноморнафтогаз» має виплатити загальну суму за страховими внесками - 4,5 мільйона гривень. Радник Президента переконаний, що така сума не може бути достатньою компенсацією моральних та матеріальних збитків, які понесли родини моряків, втративши своїх годувальників.

«Необхідно посилити матеріальне забезпечення цих сімей як з боку власників судна, так і органів місцевої та центральної виконавчої влади», - сказав він.

М.ЛАВРИК вважає, що урядова комісія, виконуючи соціальні зобов`язання перед членами родин загиблих, має надати їм можливість побувати на місці трагедії.

Окрім того, комісія має ефективно вирішити питання, пов`язані із транспортуванням тіл загиблих до України та організацією похорону.