Соціальний центр матері і дитини відкрито в Севастополі

У Севастополі відкрито „Соціальний центр матері і дитини”, який став восьмим подібним закладом в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, у центрі одночасно терміном на півтора роки зможуть розміститися 8 матерів з дітьми та майбутні матері (з 7-го місяця вагітності).

Ця комунальна установа утримуватиметься за кошти місцевого бюджету. Центр оснащено меблями, пральними машинами-автоматами, холодильниками, бойлерами, побутовими пристроями, а також усім необхідним, що потрібно молодій матері для догляду за дитиною.

Заступник міністра у справах сім`ї, молоді та спорту Тетяна КОНДРАТЮК під час церемонії відкриття цієї комунальної установи зазначила, що створення в Україні ще одного такого центру є черговим кроком до попередження сирітства. За її словами, починаючи з 2005 року, коли в Україні було відкрито перший такий центр, більше 600 дітей не стали сиротами.

У свою чергу директор Державної соціальної служби для сім’ї та молоді Наталія ЛУК’ЯНОВА під час виступу зазначила, що ближчим часом в Україні планується відкрити ще 10 подібних центрів.

Як повідомив журналістам голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН, на будівництво і облаштування центру із держбюджету було виділено 460 тис. грн. Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ у свою чергу додав, що міським бюджетом передбачено 194 тис. грн. на функціонування центру.

Як повідомляв УНІАН, мета створення „Севастопольського соціального центру матері і дитини” - не допустити відмови молодих матерів від новонароджених (у 2006-му таких матерів у місті нараховувалося 35). Їм також надаватиметься допомога у вирішенні не лише житлових, а й психологічних проблем.