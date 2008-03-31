Капітан ”Нафтогазу-67”: ми зробили все, щоб урятувати судно

Команда діяла в найкращих морських традиціях, заявив Юрій Кулемесін в інтерв’ю гонконзькій англомовній газеті «Санді Морнінґ Пост» у неділю.

За його словами, більша частина команди не змогла вибратися з внутрішніх приміщень саме через те, що робила все можливе для порятунку пошкодженого судна.

«Нафтогаз-67» затонув поблизу узбережжя Гонконгу минулої п’ятниці, 22 березня, від зіткнення з китайським судном.

Врятувалися лише шестеро з 24 українських моряків і китайський громадянин, який був на борту.

Наразі знайшли тіла тільки трьох загиблих. 15 осіб далі вважають зниклими безвісти.

А в інтерв’ю журналістам у Гонконзі в неділю сам Кулемесін знову заявив, що китайське судно, з яким сталося зіткнення, пішло далі своїм курсом і не реагувало на сигнали про допомогу.

Радіо Свобода