У Севастополі на будівництво доріг витратять 60 млн. грн.

У Севастополі на будівництво транспортної інфраструктури витратять 60 млн. грн. із 100 млн. грн., виділених з держбюджету на святкування 225-річного ювілею міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу для журналістів заступник голови міської державної адміністрації Леонід САВЕНКО.

За його словами, ці кошти виділені в бюджеті окремим рядком, і „мова йде про два крупні об’єкти, яких потребувало місто: тунель від вулиці Петрова до вулиці Пожарова, і автомагістраль від бухти Камишова до заводу „Маяк”. За словами Л.САВЕНКА, передбачається, що останній об’єкт, тобто автомагістраль, буде побудована в повному обсязі до червня, тобто до дня міста. Що ж до тунелі, „про який в місті вже говорять з десяток років”, то його будівництво має розпочатися поточного року, а завершитися - наступного, повідомив він.

Як також повідомив заступник голови міськадміністрації, минулого року з державного бюджету на святкування заходів до 225-річчя „було виділено 20 млн. грн., і вони були опановані, ми відзвітувалися за виділені кошти. І коли формували бюджет цього року, було зрозуміло, що перед нами була задача „взяти” 80 мільйонів, що залишалися”.

За інформацією Л.САВЕНКА, в рамках підготовки і проведення 225-річчя Севастополя пройдуть „дуже знакові заходи, пов’язані не лише з Днем міста, вони будуть пов’язані і з православними святами, і зі святом Слов’янської писемності, і багато інших заходів”. А думку представника керівництва виконавчої влади міста, „це ті заходи, на участь у яких очікується участь дуже великої кількості гостей. Користуючись нагодою, ми хотіли б, щоб ці заходи отримали широкий резонанс в країні і за її межами”.

Минулої п’ятниці голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН в „прямому ефірі місцевого телеканалу „Бриз” повідомив, що 30 млн.грн. виділено на святкування 225-річчя Севастополя із місцевого бюджету.

Як повідомляв УНІАН, 225-річяя Севастополя святкуватимуть 14 червня поточного року.