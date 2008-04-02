Буш замовив слово за Україну на саміті НАТО

Президент США Джордж БУШ закликав країни-члени НАТО розпочати підготовчі процедури для вступу до складу Альянсу України і Грузії.

Про це він сказав, виступаючи на відкритті саміту НАТО в Бухаресті, повідомляє Lenta.ru.

Президент США підтвердив позицію своєї країни щодо заявки України і Грузії за планом дій щодо членства.

”Позиція моєї країни ясна - учасники Північноатлантичного альянсу повинні надати Україні План дій з членства в НАТО”, - підкреслив він.

Також у своїй вступній промові Дж.БУШ заявив і про необхідність введення додаткового контингенту на територію Афганістану для остаточної перемоги над бойовиками ”Аль-Каїди” і рухом ”Талібан”. Кажучи про збільшення чисельності військ НАТО на території цієї країни, Дж.БУШ підкреслив, що Альянс ”повинен закінчити цю битву”.

Саміт країн-членів НАТО пройде в Бухаресті 2-4 квітня 2008 року.