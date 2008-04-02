Мусульмани назбирали 123 тис. каменів для Соборної мечеті

За час проведення акції «Від кожного мусульманина – по одному будівельному каменю» на ділянці землі в Сімферополі, де кримські татари хочуть збудувати Соборну мечеть, зібрано майже 123 тис. каменів.

Про це повідомили в штабі мирної акції кримських татар - інформаційного пікету на місці майбутнього будівництва Джума Джамі (Соборній мечеті).

«Загальна кількість принесених будівельних каменів за весь період акції (12 лютого – 1 квітня) становить 122 тис. 678 каменів», - сказано в повідомленні.

Крім того, до фонду підтримки акції за час її дії надійшло більш як 236 тис. грн. пожертвувань.

«В останній тиждень значно підвищилася активність співвітчизників, охочих внести свій внесок до акції «Від кожного мусульманина – по одному будівельному каменю». За останніх 10 днів в штаб акції поступили індивідуальні пожертвування на придбання ще близько 40 тисяч цеглин. Одночасно з різних місць, особливо віддалених сіл, поступають численні прохання продовжити терміни централізованого прийому пожертвувань», - йдеться у повідомленні.

Штаб акції вирішив продовжити централізований прийом пожертвувань від мусульман Криму на термін, достатній для того, щоб всі охочі змогли взяти участь в акції.

Як повідомляв УНІАН, питання про виділення ділянки під будівництво Соборної мечеті в Сімферополі не вирішується впродовж багатьох років.

10 січня 2008 року на сесії міськради було ухвалено рішення виділити під мечеть ділянку на вулиці Луговій, 6 замість ділянки на вулиці Ялтинській, 22, як планувалося раніше. Духовне управління мусульман Криму (ДУМК) висловило обурення з цього приводу і звернулося до суду, а прокуратура Криму винесла протест на рішення міськради.

12 лютого на вулиці Ялтинській почалася акція ”Від кожного мусульманина – по одному каменю”. У міськраді Сімферополя назвали акцію кримських татар несанкціонованою, заявивши, що фактично відбувається захоплення землі.

15 лютого Господарський суд АРК зобов`язав міськраду в десятиденний термін укласти з ДУМК договір оренди ділянки площею 2,7 га на вул. Ялтинській, 22 для будівництва мечеті.

28 лютого міськрада Сімферополя прийняла рішення «на прохання жителів» і на підставі колективного звернення низки установ визнати лісопарковою зоною ділянку землі на вул. Ялтинській, 22 і прилеглу до неї територію. Міськрада, задовольнивши протест прокуратури, скасувала рішення про виділення ділянки землі під мечеть на вул. Луговій, 6 (оскільки мусульмани не просили владу виділити їм цю землю). Водночас міськрада порекомендувала ДУМК подати заявку на отримання землі на вул. Луговій, 6 для будівництва мечеті.

Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефат ЧУБАРОВ вимагає порушити кримінальну справу проти посадовців і депутатів міськради.