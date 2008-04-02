Кримський чиновник погрожує ”дати в морду” міністру освіти України

19:01, 02 квітня 2008
Крым
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Та пропонує оголосити персоною нон-ґрата

Оголосити персоною нон-ґрата та відлупцювати міністра освіти і науки України Івана Вакарчука погрожує заступник голови Верховної Ради АР Крим Михайло Бахарєв.

Така реакція віце-спікера на міністерське розпорядження керівникам вищих навчальних закладів надати інформацію про те, якою мовою у них викладають, повідомляє НТН

На засіданні Президії Верховної Ради Криму Бахарєв звинуватив Вакарчука в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі та пообіцяв подати до суду за утискання прав російськомовного населення півострову.

 

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