Кримський чиновник погрожує ”дати в морду” міністру освіти України

Оголосити персоною нон-ґрата та відлупцювати міністра освіти і науки України Івана Вакарчука погрожує заступник голови Верховної Ради АР Крим Михайло Бахарєв.

Така реакція віце-спікера на міністерське розпорядження керівникам вищих навчальних закладів надати інформацію про те, якою мовою у них викладають, повідомляє НТН

На засіданні Президії Верховної Ради Криму Бахарєв звинуватив Вакарчука в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі та пообіцяв подати до суду за утискання прав російськомовного населення півострову.